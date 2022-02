Cremonese in vetta: Brescia fermato e superato. Il Parma ne fa 4, colpo Benevento a Perugia (Di sabato 26 febbraio 2022) La Cremonese batte la Ternana con il brivido (1 - 2 al Liberati), scavalca il Brescia di Pippo Inzaghi (fermato sull'1 - 1 a Como) e si riprende la vetta della B. Il Parma cala il poker alla Spal (4 - ... Leggi su gazzetta (Di sabato 26 febbraio 2022) Labatte la Ternana con il brivido (1 - 2 al Liberati), scavalca ildi Pippo Inzaghi (sull'1 - 1 a Como) e si riprende ladella B. Ilcala il poker alla Spal (4 - ...

Advertising

Lega_B : La Cremonese si prende la vetta. In coda vittorie importanti di Vicenza e Cosenza ?? #SerieBKT - edicolasportiva : La Cremonese torna in vetta: sorpasso al Brescia frenato dal Como. Il Parma ne fa 4 - SalentoSport : #SERIEB – Nuovo cambio della guardia in vetta: #Brescia rallenta, sorpasso #Cremonese - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: La Cremonese torna in vetta: sorpasso al Brescia frenato dal Como. Il Parma ne fa 4 - venti4ore : Serie B il Brescia frena a Como, la Cremonese torna in vetta. Poker del Parma alla Spal -