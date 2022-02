Caso plusvalenze | la Procura Figc apre un’indagine ai danni dell’Inter

(Di sabato 26 febbraio 2022), laanche sull’Inter. Accertamenti su due stagioni dove i nerazzurri hanno incassato 90 milioni Ladellaha aperto un’inchiesta nei confrontiriguardo al. I nerazzurri avrebbero incassato 90 milioni circa dai trasferimenti nel biennio 17/18 e 18/19. Ora laindaga. «Nonostante l’Inter ritenga di aver redatto il proprio bilancio nel rispetto dei principi contabili e nessun giocatore o dirigentesia accusato di alcun illecito, non siamo in grado di formulare in questa fase aspettative sull’esito di tali indagini»., ha spiegato l’Inter relativamente all’indagine della ...

Advertising

CalcioPillole : Importante svolta per la #Juventus nel #casoplusvalenze: la Procura della #FIGC ha escluso che i bianconeri le util… - junews24com : Caso Plusvalenze Serie A, aperta indagine anche sull'Inter: i dettagli - - CalcioNews24 : Aperta un'indagine sull'#Inter ?? - internewsit : Caso plusvalenze, nuova indagine aperta sull'Inter: al vaglio due annualità - - SpazioInter : Caso Plusvalenze, Inter nei guai: notizia dell'ultim'ora! - -

Ultime Notizie dalla rete : Caso plusvalenze

IlPescara

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo, la Procura Figc apre un'indagine anche sull'Inter. Accertamenti su due stagioni dove i nerazzurri hanno incassato 90 milioni La Procura della FIGC ha aperto un'inchiesta nei ......ad entrambi i club. Per la Roma fu praticamente una plus totale, essendo Pellegrini un prodotto interno del vivaio, con un numero presenze in prima squadra limitato a sei. Non ala ...L’esclusione del fatto che le eventuali plusvalenze fittizie abbiano permesso al club bianconero di iscriversi al campionato esclude quindi le pene più severe. Nel caso della Juventus, la Procura Figc ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Caso plusvalenze in Serie A, la Procura Figc ha deciso di aprire un’indagine anche sull’Inter. Tutti i dettagli La Procura Figc ha aperto un altro filon ...