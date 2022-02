Bonus Tari: pubblicate le graduatorie relative ai due bandi rivolti a giovani e famiglie (Di sabato 26 febbraio 2022) La graduatoria è consultabile al link: https://www.comune.pisa.it/it/ufficio/bando - Tari - giovani - 2021. Le due agevolazioni sono state finanziate dal Comune di Pisa con un apposito fondo di 700 ... Leggi su lanazione (Di sabato 26 febbraio 2022) La graduatoria è consultabile al link: https://www.comune.pisa.it/it/ufficio/bando -- 2021. Le due agevolazioni sono state finanziate dal Comune di Pisa con un apposito fondo di 700 ...

Advertising

cascinanotizie : Bonus Tari, pubblicate le graduatorie Era rivolto a giovani e famiglie pisane - infoiteconomia : Ragusa, bonus per idrico e Tari: ecco chi può fare richiesta - CorriereRagusa : Bonus idrico e bonus sociale Tari a Ragusa: come ottenerlo - CorriereRagusa : Bonus idrico e bonus sociale Tari a Ragusa: come ottenerlo - Ragusa - Corriere di Ragusa - robertoanino : #FedTo 'Pandemia, bollette impazzite, venti di guerra…necessita supporto al settore: sospensione mutui/finanziament… -