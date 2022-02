Atletica, Assoluti indoor 2022. Primi titoli ad Ancona: fari puntati su Dal Molin e Bogliolo nei 60 ostacoli (Di sabato 26 febbraio 2022) Prima giornata dei Campionati Italiani e c’è grande attesa, nonostante le assenze pesanti, ad Ancona a conferma della ritrovata credibilità del movimento e dell’entusiasmo che suscitano i risultati ottenuti in giro per il mondo dagli atleti azzurri nella marcia di avvicinamento al Mondiale indoor di Belgrado dove l’italia può recitare un ruolo da protagonista in tante gare. Ad aprire la kermesse marchigiana sarà il doppio appuntamento con le prove multiple. In campo maschile il favorito numero uno sarà Dario Dester, l’anno scorso per la prima volta oltre i 6000 nell’eptahlon grazie anche alla sfida diretta con Simone Cairoli che nel frattempo ha lasciato l’attività. I rivali del cremonese sono Lorenzo Naidon, Jacopo Zanatta e il campione italiano del decathlon Lorenzo Modugno. Dester, quest’anno, è stato quinto con 5747 punti nell’eptathlon di ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022) Prima giornata dei Campionati Italiani e c’è grande attesa, nonostante le assenze pesanti, ada conferma della ritrovata credibilità del movimento e dell’entusiasmo che suscitano i risultati ottenuti in giro per il mondo dagli atleti azzurri nella marcia di avvicinamento al Mondialedi Belgrado dove l’italia può recitare un ruolo da protagonista in tante gare. Ad aprire la kermesse marchigiana sarà il doppio appuntamento con le prove multiple. In campo maschile il favorito numero uno sarà Dario Dester, l’anno scorso per la prima volta oltre i 6000 nell’eptahlon grazie anche alla sfida diretta con Simone Cairoli che nel frattempo ha lasciato l’attività. I rivali del cremonese sono Lorenzo Naidon, Jacopo Zanatta e il campione italiano del decathlon Lorenzo Modugno. Dester, quest’anno, è stato quinto con 5747 punti nell’eptathlon di ...

