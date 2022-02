Uomini e Donne, la sorella di Gemma ammette: “Ci sono momenti in cui devo spegnere la tv” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Intervistata da Uomini e Donne Magazine, la sorella di Gemma ha espresso il suo parere sul comportamento di Tina Cipollari verso la dama. E’ trascorso più di un decennio da quando Gemma Galgani è entrata nello studio di Uomini e Donne, ma per lei Cupido non ha mai voluto darsi molto da fare. In questi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 25 febbraio 2022) Intervistata daMagazine, ladiha espresso il suo parere sul comportamento di Tina Cipollari verso la dama. E’ trascorso più di un decennio da quandoGalgani è entrata nello studio di, ma per lei Cupido non ha mai voluto darsi molto da fare. In questi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

davidefaraone : Immagini che non avremmo mai più voluto vedere. Una parola, #guerra, che non avremmo mai voluto più pronunciare. Un… - CarloCalenda : Ecco la segreteria di @Azione_it. Amministratori locali, esponenti della società civile e parlamentari. Uomini e do… - Europarl_IT : ?? “Condanniamo con fermezza l’attacco ingiustificato da parte della Russia all’Ucraina. In queste ore, i nostri p… - OTrentadue : RT @ernestolivero: Preghiamo perchè la pace arrivi in fretta. Ognuno di noi diventi strumento di pace. Crediamo alla pace! Diventiamo maggi… - lasvoltait : In Giappone le donne superano gli uomini nei test di Medicina -