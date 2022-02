Uomini e Donne, continua il dramma per Ida Platano: Alessandro si tira indietro (Di venerdì 25 febbraio 2022) Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Ida Platano e Alessandro Vicinanza sempre più in crisi. Leggi su comingsoon (Di venerdì 25 febbraio 2022) Nella puntata di, in onda oggi su Canale5, IdaVicinanza sempre più in crisi.

Advertising

davidefaraone : Immagini che non avremmo mai più voluto vedere. Una parola, #guerra, che non avremmo mai voluto più pronunciare. Un… - CarloCalenda : Ecco la segreteria di @Azione_it. Amministratori locali, esponenti della società civile e parlamentari. Uomini e do… - Europarl_IT : ?? “Condanniamo con fermezza l’attacco ingiustificato da parte della Russia all’Ucraina. In queste ore, i nostri p… - erikasprousee : RT @Valerio63888186: @dramalove80 Non commento perché davvero dire “l’ha provocata” è come dire alle donne che si vestono in un modo che pr… - Aldwulfo : Come hai capito che la mia ideologia è: non importa chi mi governa basta che le donne non si sposino e gli uomini non si travestano? -