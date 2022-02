“Ucraine cameriere e badanti”, Annunziata e Di Bella si scusano (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – “cameriere, badanti” e “amanti”. Lucia Annunziata e Antonio Di Bella si scusano per le parole pronunciate ieri durante uno speciale del Tg3 sulla crisi Ucraina-Russia. Il video in questione è diventato virale sui social, con le parole dei due giornalisti aspramente criticate. In una lettera aperta, Annunziata afferma che “ieri, nel corso dello speciale Tg3, ho criticato una certa retorica consolatoria che circola in merito a un supposto successo della integrazione della comunità ucraina in Italia, dicendo ‘migliaia di camerieri, cameriere e badanti’. Frasi che al di là del contesto e delle intenzioni sono suonate inopportune, offensive, e soprattutto un atto di estrema stupidità”. Per Annunziata si tratta di “un ... Leggi su italiasera (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – “” e “amanti”. Luciae Antonio Disiper le parole pronunciate ieri durante uno speciale del Tg3 sulla crisi Ucraina-Russia. Il video in questione è diventato virale sui social, con le parole dei due giornalisti aspramente criticate. In una lettera aperta,afferma che “ieri, nel corso dello speciale Tg3, ho criticato una certa retorica consolatoria che circola in merito a un supposto successo della integrazione della comunità ucraina in Italia, dicendo ‘migliaia di camerieri,’. Frasi che al di là del contesto e delle intenzioni sono suonate inopportune, offensive, e soprattutto un atto di estrema stupidità”. Persi tratta di “un ...

