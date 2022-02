Ucraina, russi sequestrano lo staff della centrale di Chernobyl (Di venerdì 25 febbraio 2022) La Casa Bianca ha espresso sdegno alle "notizie credibili" da fonti ucraine che lo staff della centrale nucleare Ucraina di Chernobyl è stato preso in ostaggio da truppe russe, come ha scritto Alyona ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 25 febbraio 2022) La Casa Bianca ha espresso sdegno alle "notizie credibili" da fonti ucraine che lonuclearediè stato preso in ostaggio da truppe russe, come ha scritto Alyona ...

Advertising

chetempochefa : «Per ogni evenienza, mamma papà vi amo, andrà tutto bene» - Il video che sta facendo il giro del mondo del soldato… - NicolaPorro : ??Ultima ora ?? Ecco il discorso integrale di #Putin con cui avvia le operazioni militari in #Ucraina. È un testo sto… - LiaCapizzi : Che cos'è il coraggio? Questo dei cittadini russi riuniti a San Pietroburgo per protestare contro l'invasione dell… - fefebaraonda : RT @PBerizzi: Solidarietà ai 1705 cittadini russi arrestati con metodi da rastrellamento dalla polizia di #Putin perchè protestavano in pia… - vitovito63 : RT @rimmel83837671: Più di 1700 cittadini russi , che protestavano pacificamente contro l'invasione dell'Ucraina, arrestati con metodi nazi… -