Ucraina | Papa Francesco dall’ambasciatore russo | “Sono preoccupato per la guerra”

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Città del Vaticano, 25 feb. (askanews) –si è recato in mattinata in visitapresso la Santa Sede Alexander Avdeev: lo conferma il Vaticano, che sottolinea comesia “per la” in.Jorge Mario Bergoglio, scrive l’agenzia stampa argentina Telam che per prima ha anticipato la notizia, si è recato all’ambasciata russa a via della Conciliazione “per tentare di mediare nel conflitto tra il paese e l’dopo l’attacco su larga scala di Mosca”. L'articolo L'Opinionista.