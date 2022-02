Ucraina: nota Cdm, deliberato stato emergenza (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina". E' quanto riporta la nota del Cdm diramata dopo il Consiglio dei ministri. "L'adozione del provvedimento - viene spiegato - è necessaria al fine di assicurare il concorso dello stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di protezione civile anche attraverso la realizzazione di interventi straordinari ed urgenti a supporto delle operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione interessata, interventi da svolgersi durante lo stato di emergenza". "Per tale primo intervento sono stati stanziati tre ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, hala dichiarazione dellodiper intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'". E' quanto riporta ladel Cdm diramata dopo il Consiglio dei ministri. "L'adozione del provvedimento - viene spiegato - è necessaria al fine di assicurare il concorso delloitaliano nell'adozione di tutte le iniziative di protezione civile anche attraverso la realizzazione di interventi straordinari ed urgenti a supporto delle operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione interessata, interventi da svolgersi durante lodi". "Per tale primo intervento sono stati stanziati tre ...

