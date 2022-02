Tom Holland torna a Roma e si unisce a Zendaya (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tom Holland ha sorpreso Zendaya raggiungendola a Roma. Un gesto Romantico che ha prontamente stregato il web, già estremamente infatuato della giovane coppia. Le due stelle hollywoodiane hanno avuto modo di conoscersi sul set di Spider-Man e hanno raggiunto un’incredibile popolarità con l’ultimo capitolo, No Way Home, approdato al cinema a dicembre 2021. E, mentre … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tomha sorpresoraggiungendola a. Un gestontico che ha prontamente stregato il web, già estremamente infatuato della giovane coppia. Le due stelle hollywoodiane hanno avuto modo di conoscersi sul set di Spider-Man e hanno raggiunto un’incredibile popolarità con l’ultimo capitolo, No Way Home, approdato al cinema a dicembre 2021. E, mentre … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

VelvetMagIta : #TomHolland torna a Roma e si unisce a #Zendaya #VelvetMag #Velvet - hvndcmiyy : RT @Serpen_sortia: Se Tom Holland è volato da New York a Roma solo per cenare con Zendaya voi non accontentatevi di piskelli che si rifiuta… - msgiorgiazago : RT @Serpen_sortia: Se Tom Holland è volato da New York a Roma solo per cenare con Zendaya voi non accontentatevi di piskelli che si rifiuta… - TheHoneymoonee : RT @Serpen_sortia: Se Tom Holland è volato da New York a Roma solo per cenare con Zendaya voi non accontentatevi di piskelli che si rifiuta… - Eatzor : RT @Serpen_sortia: Se Tom Holland è volato da New York a Roma solo per cenare con Zendaya voi non accontentatevi di piskelli che si rifiuta… -