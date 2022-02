Studente morto a New York, la salma in serata arriverà a Battipaglia (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBattipaglia (Sa) – La salma di Claudio Mandia il 17enne di Battipaglia (Salerno) morto suicida in un College dello Stato di New York dopo una punizione inflittagli dalla scuola, è attesa per le 19 nella chiesa di Santa Maria della Speranza, nel centro del Comune del Salernitano. Il parroco, don Vincenzo Sirignano, impartirà la benedizione dei defunti. poi i fedeli reciteranno un Rosario. Domattina alle 9.30 si svolgeranno, i funerali. La famiglia di Claudio, “vicina alla Chiesa ed impegnata anche in iniziative di Carità – dice il parroco – sta vivendo con grande dignità questo momento. Si è rivolta, certamente, alla giustizia ma vive il dolore senza rinunciare alla speranza”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Ladi Claudio Mandia il 17enne di(Salerno)suicida in un College dello Stato di Newdopo una punizione inflittagli dalla scuola, è attesa per le 19 nella chiesa di Santa Maria della Speranza, nel centro del Comune del Salernitano. Il parroco, don Vincenzo Sirignano, impartirà la benedizione dei defunti. poi i fedeli reciteranno un Rosario. Domattina alle 9.30 si svolgeranno, i funerali. La famiglia di Claudio, “vicina alla Chiesa ed impegnata anche in iniziative di Carità – dice il parroco – sta vivendo con grande dignità questo momento. Si è rivolta, certamente, alla giustizia ma vive il dolore senza rinunciare alla speranza”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Studente morto a New York, la salma in serata arriverà a #Battipaglia ** - rep_napoli : Claudio Mandia, rientrata in Italia la salma dello studente morto a New York: veglia a Battipaglia [di Andrea Pelle… - infoitinterno : La polizia conferma il suicidio dello studente italiano morto a NY - univca : RT @UnioneSarda: #Sardegna - L’omaggio dell’@univca di #Cagliari a Hadi Zaraket, studente morto a 23 anni - UnioneSarda : #Sardegna - L’omaggio dell’@univca di #Cagliari a Hadi Zaraket, studente morto a 23 anni -