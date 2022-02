(Di venerdì 25 febbraio 2022) La, l’, latv e lodeldeglidi finale di. E’ tutto pronto! Dopo la disputa degli spareggi si inizia a fare sul serio anche nella terza competizione continentale per club, nella quale è impegnata anche la Roma di Josè Mourinho. L’evento andrà in scena venerdì 25 febbraio alle ore 13:00 e sarà trasmesso intv su Sky Sport;affidato a SkyGo. Sportface.it seguirà l’evento attraverso unatestuale e fornirà costanti aggiornamenti. SEGUI LADELREGOLAMENTOLE SQUADRE QUALIFICATE TABELLONE E ...

Advertising

ItalBetis : ****CORREZIONE**** Il sorteggio degli ottavi di @EuropaLeague sarà finalmente a mezzogiorno, 12h. - g_iallorossi : Oggi alle 13 il sorteggio degli ottavi di #ConferenceLeague. Ecco tutte le avversarie che potrebbe pescare la… - infoitsport : Dall'Eintracht al West Ham: i possibili ostacoli dell'Atalanta nel sorteggio degli ottavi di EL - CalcioPillole : Sorteggio Europa League, le possibili avversarie dell’Atalanta - infoitsport : Europa League, l'Atalanta e altre tre agli ottavi: ne mancano quattro in vista del sorteggio -

Ultime Notizie dalla rete : Sorteggio ottavi

Oggi ildeglialle 12 (Sky Sport 24 e Dazn) con una sola italiana, l'Atalanta; alle 13 quello di Conference League con la Roma testa di serie.Per fortuna, a rappresentare l'Italia nel torneo è rimasta almeno l'Atalanta che in trasferta ha superato l'Olympiacos per 3 - 0 , qualificandosi così per gliil cuisi terrà venerdì ...Sorteggio ottavi Conference League 2021/2022 oggi in tv: data, orario e diretta streaming. Tutte le informazioni sul sorteggio ...Il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League oggi in tv: canale, orario e diretta streaming con l'Atalanta ...