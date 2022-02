“Sono preoccupato”: Inter, la rivelazione di Inzaghi fa tremare i tifosi (Di sabato 26 febbraio 2022) Nel post partita di Genoa-Inter il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha commentato l’ennesimo stop della sua squadra. Nuovo stop dell’Inter di Simone Inzaghi che certifica la sua crisi non andando oltre lo 0 a 0 a Marassi contro il Genoa penultimo in classifica. I nerazzurri hanno evidenziato diverse lacune ed ora Sono ben 313 i Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 26 febbraio 2022) Nel post partita di Genoa-il tecnico nerazzurro Simoneha commentato l’ennesimo stop della sua squadra. Nuovo stop dell’di Simoneche certifica la sua crisi non andando oltre lo 0 a 0 a Marassi contro il Genoa penultimo in classifica. I nerazzurri hanno evidenziato diverse lacune ed oraben 313 i Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

GiuseppeConteIT : Ferma condanna per l’attacco russo che precipita la situazione e allontana ogni soluzione diplomatica. Confidiamo i… - borghi_claudio : Voi sapete che non sono tenero su Draghi ma ho risentito il pezzo del suo discorso, stamane quando ha riferito in a… - TitoZazzarini : @Wazza_CN Io sono preoccupato, da settimane. Sono felice che la mia preoccupazione si stia rivelando legittima? Man… - poveritalia : Sono seriamente preoccupato per #Bassetti #Galli e #pregliasco Non li vedo in TV almeno da 12 ore. Qualcuno ha notizie?? #chilhavisto - InActionJob : @FabioFor1 sono quasi più preoccupato per le persone che per cani e gatti, guarda un po' -

Ultime Notizie dalla rete : Sono preoccupato Leeds, Bielsa: 'Penso sempre che possiamo vincere, poi prendiamo imbarcate' Commenta per primo Prima del big match contro il Tottenham di Conte, l'allenatore del Leeds Marcelo Bielsa ha commentato il momento complicato: 'Sono preoccupato per la classifica e i risultati recenti, penso sempre che possiamo vincere ma poi perdiamo 0 - 6 col Liverpool e 2 - 4 con lo United. Ma più una situazione è difficile e più mi faccio ...

Presidi per la pace a Salerno, intanto l'Air Campania avvia la campagna di sensibilizzazione ... preoccupato dall'escalation di una guerra che definisce atroce e programmata da tempo da un Putin ... Anziani, donne e bambini sono in cerca di un rifugio, lontano dal fragore delle bombe, al riparo da ...

"Sono preoccupato Spero che ci sia presto la pace" LA NAZIONE “Mia figlia bloccata in Ucraina, è incinta e sono molto preoccupata” Ma non è riuscita, perché adesso la frontiera è chiusa. Abbiamo una gran paura”. Sono le parole drammatiche di una madre ucraina che vive da anni ad Ischitella. È sposata con un italiano con il quale ...

Inter, Simone Inzaghi preoccupato: "Serve fare gol" Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato dopo il pareggio contro il Genoa: “Ci è mancato solo l’episodio, potevamo approcciarla meglio nei primi 20'. Poi abbiamo preso le misure, era difficilis ...

Commenta per primo Prima del big match contro il Tottenham di Conte, l'allenatore del Leeds Marcelo Bielsa ha commentato il momento complicato: 'per la classifica e i risultati recenti, penso sempre che possiamo vincere ma poi perdiamo 0 - 6 col Liverpool e 2 - 4 con lo United. Ma più una situazione è difficile e più mi faccio ......dall'escalation di una guerra che definisce atroce e programmata da tempo da un Putin ... Anziani, donne e bambiniin cerca di un rifugio, lontano dal fragore delle bombe, al riparo da ...Ma non è riuscita, perché adesso la frontiera è chiusa. Abbiamo una gran paura”. Sono le parole drammatiche di una madre ucraina che vive da anni ad Ischitella. È sposata con un italiano con il quale ...Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato dopo il pareggio contro il Genoa: “Ci è mancato solo l’episodio, potevamo approcciarla meglio nei primi 20'. Poi abbiamo preso le misure, era difficilis ...