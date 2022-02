Sistema Swift | cosa è e perché si discute sulla sanzione contro la Russia

Leggi su ultimora.news

(Di venerdì 25 febbraio 2022)e l'estromissione dalladal circuito. È una delle sanzioni economiche principali che si pensa di applicare dopo l'invasione russa in Ucraina. Una scelta che farebbe parte delle misure economiche che si intendono mettere in atto, che rappresenterebbe un colpo particolarmente duro aleconomico russo, ma attorno alla quale si. Per capire, però, cos'è ile a quali conseguenze porterebbe un'eventuale esclusione della, è necessario chiarire alcuni punti che possono non essere chiari agli addetti ai lavori del settore economico.si intende perè l'acronimo di Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. ...