Sea Watch 4 ci porta 129 migranti: l'Ong sbarca a Trapani (Di venerdì 25 febbraio 2022) Dopo una settimana di navigazione nel centro del Mediterraneo e i continui appelli per un porto sicuro, la nave tedesca approda in Sicilia Leggi su ilgiornale (Di venerdì 25 febbraio 2022) Dopo una settimana di navigazione nel centro del Mediterraneo e i continui appelli per un porto sicuro, la nave tedesca approda in Sicilia

GMarcuccio : RT @Guido44895392: MA CI RENDIAMO CONTO A COSA SIAMO ARRIVATI? I mercenari TEDESCHI sono stati 4 giorni a trasponder spento per caricare gl… - HogakuRock_bot : LUNA SEA/STORM - IoTifoSpread : RT @GiordanoSottosa: “Non si violano i confini di altri Paesi”. Quest’uomo era a bordo della Sea Watch di #CarolaRackete. Devo aggiungere a… - ale_attardo : RT @Guido44895392: MA CI RENDIAMO CONTO A COSA SIAMO ARRIVATI? I mercenari TEDESCHI sono stati 4 giorni a trasponder spento per caricare gl… - MaurizioTorchi2 : RT @Guido44895392: MA CI RENDIAMO CONTO A COSA SIAMO ARRIVATI? I mercenari TEDESCHI sono stati 4 giorni a trasponder spento per caricare gl… -

Mi sembra un gran bel contributo. Grazie Manconi. ... Sea Watch e Mediterranea, Emergency e Sos Mediterranee?). E non ci saranno la Comunità di Sant'Egidio, la Federazione delle Chiese Evangeliche e la Caritas: ovvero coloro che hanno realizzato quei ...

Nuovo procuratore generale a Cagliari, è il magistrato che ha messo sotto accusa Salvini Patronaggio si è occupato anche del procedimento per la convalida dell'arresto di Carola Rackete, comandante della Sea Watch, per aver forzato il blocco della finanza dopo aver soccorso un gruppo di ...

Sea Watch 4 ci porta 129 migranti: l'Ong sbarca a Trapani il Giornale Sea Watch 4 ci porta 129 migranti: l'Ong sbarca a Trapani Prima Sea Watch ha caricato 121 migranti che si trovavano bordo di un gommone sovraccarico nel Mediterraneo centrale, poco dopo un altro intervento è stato compiuto nei confronti di altri protagonisti ...

Migranti, 129 persone a bordo della Sea Watch 4: l’appello dell’Ong per un porto sicuro "A bordo, il nostro equipaggio si prende cura di 129 persone salvate da due imbarcazioni in difficoltà. Hanno bisogno al più presto di un porto sicuro dove sbarcare" Lo scrive su Twitter l'ONG tedesca ...

