Sally Kellerman, "Labbra Bollenti" di MASH, morta a 84 anni (Di venerdì 25 febbraio 2022) L'attrice Sally Kellerman, nota per la partecipazione in MASH di Robert Altman nel ruolo di Labbra Bollenti, è morta il 24 febbraio 2022 a 84 anni a seguito della demenza senile. Sally Kellerman, la cui lunga carriera era nota soprattutto per la sua interpretazione del maggiore dell'esercito americano Margaret "Labbra Bollenti" Houlihan nel classico di Robert Altman MASH, è morta il 24 febbraio 2022 per complicazioni legate alla demenza in una struttura di assistenza sanitaria a Woodland Hills, in California. Aveva 84 anni. La carriera di Sally Kellerman è durata più di 60 anni e ha abbracciato diversi ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 25 febbraio 2022) L'attrice, nota per la partecipazione indi Robert Altman nel ruolo di, èil 24 febbraio 2022 a 84a seguito della demenza senile., la cui lunga carriera era nota soprattutto per la sua interpretazione del maggiore dell'esercito americano Margaret "" Houlihan nel classico di Robert Altman, èil 24 febbraio 2022 per complicazioni legate alla demenza in una struttura di assistenza sanitaria a Woodland Hills, in California. Aveva 84. La carriera diè durata più di 60e ha abbracciato diversi ...

Advertising

3cinematographe : Sally Kellerman è morta: addio alla star di M*A*S*H - dearborn_75 : RT @MoviesAsbury: È morta #SallyKellerman, attrice cinematografica e televisiva, nota per il classico #MASH e per altri film di Robert Altm… - MoviesAsbury : È morta #SallyKellerman, attrice cinematografica e televisiva, nota per il classico #MASH e per altri film di Rober… -