Rublev e la sorpresa Vesely in finale a Dubai Entrambi si schierano | ' No alla guerra'

Saranno Andrey Rublev e Jiri Vesely a giocarsi il titolo sul cemento di Dubai. Il russo e il serbo vincono due partite molto dure e intense, entrambe chiuse al terzo set: Rublev deve rimontare e vince ...

