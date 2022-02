Omicidio Willy, Gabriele Bianchi in una lettera dal carcere: «Non l’ho toccato nemmeno con un dito» (Di venerdì 25 febbraio 2022) «Non ho toccato Willy nemmeno con un dito. L’unico vero responsabile della morte di quel ragazzo pieno di vita è Francesco Belleggia. È stato lui a scatenare la lite quella notte, lui a colpire Willy con un calcio al collo quando era in ginocchio, in procinto di alzarsi. Lui, ancora, a negare le sue responsabilità mentre nella sala d’aspetto dei carabinieri lo incalzavamo e ci faceva cenno di star zitti. Ancora lui, paradossalmente, il solo di noi quattro, a trovarsi dal primo momento ai domiciliari». Lo aveva già fatto Mario Pincarelli e oggi, a scrivere una lunga lettera all’Adnkronos dal carcere di Rebibbia, è Gabriele Bianchi, l’altro coimputato, insieme al fratello Marco e a Francesco Belleggia, per l’Omicidio di ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 25 febbraio 2022) «Non hocon un. L’unico vero responsabile della morte di quel ragazzo pieno di vita è Francesco Belleggia. È stato lui a scatenare la lite quella notte, lui a colpirecon un calcio al collo quando era in ginocchio, in procinto di alzarsi. Lui, ancora, a negare le sue responsabilità mentre nella sala d’aspetto dei carabinieri lo incalzavamo e ci faceva cenno di star zitti. Ancora lui, paradossalmente, il solo di noi quattro, a trovarsi dal primo momento ai domiciliari». Lo aveva già fatto Mario Pincarelli e oggi, a scrivere una lungaall’Adnkronos daldi Rebibbia, è, l’altro coimputato, insieme al fratello Marco e a Francesco Belleggia, per l’di ...

