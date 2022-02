No, Putin non ha «vietato ai Rothschild» di entrare nel territorio russo (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il 24 febbraio 2022 è stato pubblicato un tweet in cui si legge: «Putin ha vietato ai Rothschild e alla sua famiglia del cartello bancario NWO di entrare nel territorio russo». Il tweet è accompagnato da un omonimo articolo, pubblicato il 24 gennaio 2022 dal blog “Associazione Europa libera”, secondo cui «dopo aver pagato il debito della Russia con i Rothschild», Putin avrebbe vietato alla nota famiglia di banchieri l’ingresso e le attività commerciali nel territorio russo. Si tratta di una notizia falsa. Innanzitutto, non esiste alcuna prova che Putin abbia vietato alla famiglia Rothschild di vivere e operare sul territorio ... Leggi su facta.news (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il 24 febbraio 2022 è stato pubblicato un tweet in cui si legge: «haaie alla sua famiglia del cartello bancario NWO dinel». Il tweet è accompagnato da un omonimo articolo, pubblicato il 24 gennaio 2022 dal blog “Associazione Europa libera”, secondo cui «dopo aver pagato il debito della Russia con i»,avrebbealla nota famiglia di banchieri l’ingresso e le attività commerciali nel. Si tratta di una notizia falsa. Innanzitutto, non esiste alcuna prova cheabbiaalla famigliadi vivere e operare sul...

