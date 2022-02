Nella testa di Putin: secondo voi il suo vero obiettivo è l'Ucraina? (Di venerdì 25 febbraio 2022) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No, nel mirino ci si sono anche altri Paesi","index":1} Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No, nel mirino ci si sono anche altri Paesi","index":1}

Advertising

Davide : Putin ha detto a chiare lettere che l’Ucraina non è «mai stata un vero Stato», l’ha invasa militarmente e ha riport… - flying_mom : RT @davcarretta: Operazione scomoda verità: gli effetti delle sanzioni dell’Ue contro la Russia colpiscono innanzitutto Finlandia, Germania… - friarieelli : non ti leggo nella testa c’ho la sensazione che non ci riesci neanche tu, sarà la distrazione - maslarussa : RT @davcarretta: Operazione scomoda verità: gli effetti delle sanzioni dell’Ue contro la Russia colpiscono innanzitutto Finlandia, Germania… - caselli_s : RT @davcarretta: Operazione scomoda verità: gli effetti delle sanzioni dell’Ue contro la Russia colpiscono innanzitutto Finlandia, Germania… -