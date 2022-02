Le mostre in relazione con il tempo di Maria Hassabi e Nina Canell a Torino

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 25 febbraio 2022)& Robin Watkins, Energy Budget, 2017-2019. Courtesy the artiOGRpresenta le dueinedite delle due artistedal 25 Febbraio al 27 Marzo 2022– OGRpresenta dal 25 febbraio al 27 marzo 2022 due nuoveper un’ineditacon il: “HERE” di, a cura di Samuele Piazza con Nicola Ricciardi al Binario 1, e “HARDSCAPES” di, a cura di Samuele Piazza con Lorenzo Giusti al Binario 2. Un ambiente scultoreo muta gli spazi del Binario 1 creando il paesaggio per HERE, live-installation di ...