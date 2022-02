La vittoria delle donne

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Le pari opportunità tra gli uomini e leè un tema scottante, che spesso ha scaldato anche la WWE. In molti si fanno grandi con le parole quando si tratta questo tema, ma guardando i fatti sono poche le persone coerenti. Anche la WWE, in primis, ha sempre cercato di promuovere l’uguaglianza tra i suoi wrestler e perseguendo questo obiettivo organizzò nel 2018 un pay – per- View, Evolution, solo per wrestlerma il risultato non è stato quello sperato.L’uguaglianza si ottiene dando le stesse opportunità ai wrestler negli stessi eventi, dando loro i main event e non un evento a parte per dimostrare quanto si tifa per l’uguaglianza tra i due sessi. Non è così che si fa. Ma, per fortuna, la WWE sembra aver capito dai suoi errori; e quanto abbiamo visto in Arabia Saudita sabato scorso è una conferma. In un luogo in cui sembra più ...