La Borsa di Mosca chiude con un maxi - rimbalzo: Rts +26%, Moex +20% (Di venerdì 25 febbraio 2022) Dopo il tracollo di ieri sull'annuncio dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, la Borsa di Mosca chiude con un forte rimbalzo, spinta anche da sanzioni (finora) meno pesanti di quanto ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 25 febbraio 2022) Dopo il tracollo di ieri sull'annuncio dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, ladicon un forte, spinta anche da sanzioni (finora) meno pesanti di quanto ...

gred_vet : @GuidoCrosetto La Russia non se la passa bene nè su fronte covid (tantissimi morti e pochi vaccini),nè economicamen… - LaPinky72 : RT @jimmomo: La Borsa di Mosca rimbalza. Si vede che dalle sanzioni si aspettavano un bazooka e invece è arrivato un petardo... ??????? - 2Qrocky : RT @LUIGIVACCARO5: ***Borsa Mosca: balzo degli indici dopo il crollo, +24% Rts in dollari - Il Sole 24 ORE UN SOLO GIORNO DI GUERRA E C' È… - LUIGIVACCARO5 : ***Borsa Mosca: balzo degli indici dopo il crollo, +24% Rts in dollari - Il Sole 24 ORE UN SOLO GIORNO DI GUERRA E… - candidaiacono : RT @MilanoFinanza: Ucraina, Biden annuncia dure sanzioni, oggi vertice Nato. Borsa di Mosca sospesa -