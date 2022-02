Insigne flop | “Chiude malissimo la sua ultima partita europea col Napoli”

Advertising

enrick81 : @famigliasimpson @misterf_tweets @Tvottiano @napoliforever89 @AgoCannella @IntornoTv @Peppe_FN @carlo234556… - MondoNapoli : Barcellona-Napoli: Insigne flop, peggior in campo secondo i quotidiani - -

Ultime Notizie dalla rete : Insigne flop

(Aggiornamento di Anna Montesano) CARMEN ADOTTATA DA LINA E RICCARDO A 13 ANNI/ Il dono di... Visto ildella sua seconda presenza a C'è posta per te, risalente a poche settimane fa, l'uomo ......non la conosceva da una vita e deve la sua presenza nel turno intermedio al clamorosonel ...esterni offensivi a questo punto le soluzioni sono ridotte all'osso e avremo Elmas e Lorenzo, il ...ForzAzzurri.net - Napoli-Barcellona, le pagelle di Lorenzo Insigne: "Troppe imprecisioni, chiude malissimo la sua ultima partita europea col Napoli". I quotidiani bocciano ...Flop : le milieu de terrain napolitain Conquérants en Serie ... le milieu de terrain napolitain a mal défendu et n’a trouvé que trop peu de fois Victor Osimhen ou Lorenzo Insigne.