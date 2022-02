Il Paradiso delle signore spoiler 28 febbraio: Umberto cede, Maria scopre di Rocco? (Di venerdì 25 febbraio 2022) Gli spoiler della puntata del 28 febbraio del Paradiso delle signore rivelano che Umberto non avrà altra strada che cedere al ricatto di Dante Romagnoli. Vittorio, dal canto suo, sarà molto felice dell’avvicinamento tra Sandro e Tina, ma non potrà dire lo stesso per Dante e Beatrice. Per quanto riguarda Maria, invece, le sue amiche L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 25 febbraio 2022) Glidella puntata del 28delrivelano chenon avrà altra strada chere al ricatto di Dante Romagnoli. Vittorio, dal canto suo, sarà molto felice dell’avvicinamento tra Sandro e Tina, ma non potrà dire lo stesso per Dante e Beatrice. Per quanto riguarda, invece, le sue amiche L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

kscarlett22_ : RT @goldensIumbers_: mi sono resa conta di non aver commentato per niente il resto delle anticipazioni quindi aggiungo solo: -Dante che sa… - goldensIumbers_ : mi sono resa conta di non aver commentato per niente il resto delle anticipazioni quindi aggiungo solo: -Dante che… - NestiMarta : @itsmarty16 - piuamore_ : and I'm really happy for that ???????????????????????????????? madonna regà ci sono proprio delle dee scese dal paradiso in quell'aula ?????????????????? - Lucazzo9969 : RT @leonardocarella: Se siamo un Paese degno di questo nome - non un paradiso fiscale come Cipro, non delle pedine dell'internazionale auto… -