I russi controllano Chernobyl dove il rischio nucleare esiste ancora (Di venerdì 25 febbraio 2022) I soldati russi nelle ultime ore hanno preso il controllo della centrale nucleare di Chernobyl dopo un violento combattimento con l'esercito ucraino che da anni controllava la zona il cui tasso di pericolosità è risaputo al mondo. Il rischio è che gli impianti di stoccaggio delle scorie possano essere distrutti. Un fatto che sembra una vera e propria minaccia nei confronti dell’Europa e del mondo occidentale. A Chernobyl il 26 aprile 1986 si è consumato il più grave incidente nucleare della storia. Ma quali potrebbero essere le conseguenze dell’invasione delle forze russe di Putin a Chernobyl? «I russi adesso hanno in mano una specie di bomba innescata che se danneggiata potrebbe produrre gli stessi danni di 35 anni fa, perché il fuoco di ... Leggi su panorama (Di venerdì 25 febbraio 2022) I soldatinelle ultime ore hanno preso il controllo della centraledidopo un violento combattimento con l'esercito ucraino che da anni controllava la zona il cui tasso di pericolosità è risaputo al mondo. Ilè che gli impianti di stoccaggio delle scorie possano essere distrutti. Un fatto che sembra una vera e propria minaccia nei confronti dell’Europa e del mondo occidentale. Ail 26 aprile 1986 si è consumato il più grave incidentedella storia. Ma quali potrebbero essere le conseguenze dell’invasione delle forze russe di Putin a? «Iadesso hanno in mano una specie di bomba innescata che se danneggiata potrebbe produrre gli stessi danni di 35 anni fa, perché il fuoco di ...

Agenzia_Ansa : FOTO | L'attacco a Kiev e la grande fuga dei civili. Le esplosioni al centro di Kiev e la gente in fuga dalla città… - ilbeccaccino : @pietroraffa Ottimo per Putin, meno per i cittadini russi: gli si fa risparmiare 33 milioni l'anno e non ha in giro… - naziniross : RT @kyllen_02: @Kapparar1 Controllano il green pass ai russi. - rbergallo : @DMicol78 @martaottaviani Fossi in lei cercherei su Google ' Ucraina Stalin 1930 ' . Parlando di Libia , che ne dic… - Batmax60 : RT @lamente2019: HAHA SI SONO TRADITI GLI STATI POTENTI E DIRETTORI IN OMBRA DEI PARADISI FISCALI dio che ingenui HANNO AVVERTITO PUTIN… -