Guerra Russia-Ucraina, il messaggio di Juan Jesus

L'inizio della Guerra tra Russia e Ucraina ha toccato pesantemente anche il mondo del calcio. Ieri, al Maradona, prima del fischio d'inizio di Napoli-Barcellona le due squadre hanno esposto lo striscione "Stop War" con cui si sono schierati dalla parte della pace.

Juan Jesus sulla Guerra: "È una tragedia"

Juan Jesus, difensore centrale del Napoli, ha lanciato un bel messaggio su Instagram per schierarsi contro la Guerra. "Siamo nel 2022 e ancora dobbiamo gridare il nostro no alla Guerra. Ancora ci tocca vedere gente che soffre, immagini di aerei, carrarmati, soldati. Lo strazio di genitori che si separano dai loro bambini per ..."

