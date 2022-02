Green pass subito cancellato? Indiscrezioni, clamorosa accelerazione: perché Draghi "fa fuori" Speranza (Di venerdì 25 febbraio 2022) Mercoledì sera, Mario Draghi ha annunciato la fine dello stato d'emergenza e l'addio alle mascherine all'aperto. Il premier ha dato il via al percorso che, sue parole, "porterà a rimuovere le restrizioni residue dalla vita di cittadini e imprese. Vogliamo aprire tutto", ha affermato. Eppure, c'è un paradosso legato al Green pass, che resterà in vigore anche dopo il 31 marzo. Il punto è che chi si troverà in visita in Italia, i turisti insomma, potrà muoversi più liberamente ai nostri connazionali. Questo per la decisione presa lo scorso 2 febbraio, quando è stato stabilito che "coloro che provengono da uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Mercoledì sera, Marioha annunciato la fine dello stato d'emergenza e l'addio alle mascherine all'aperto. Il premier ha dato il via al percorso che, sue parole, "porterà a rimuovere le restrizioni residue dalla vita di cittadini e imprese. Vogliamo aprire tutto", ha affermato. Eppure, c'è un paradosso legato al, che resterà in vigore anche dopo il 31 marzo. Il punto è che chi si troverà in visita in Italia, i turisti insomma, potrà muoversi più liberamente ai nostri connazionali. Questo per la decisione presa lo scorso 2 febbraio, quando è stato stabilito che "coloro che provengono da uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal ...

