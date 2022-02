Gf Vip 6 | la reazione di Lorenzo Amoruso dopo le accuse rivolte nella puntata di ieri a Manila Nazzaro

Leggi su isaechia

(Di venerdì 25 febbraio 2022)si è dimostrato in questi mesi di Grande Fratello Vip, un sostenitore attivo della sua compagna, reclusa all’interno del gioco,. Non sono state settimane facili per l’ex Miss Italia. In particolare, quelle che sembravano essere le sue due amiche più care all’interno della Casa, Soleil e Katia, hanno deciso di mettere la parola fine al loro rapporto. Tutto aveva avuto inizio con l’ingresso di Delia Duran che aveva senza dubbio rotto gli equilibri delle quattro mura di Cinecittà.poi, si è definitivamente schierata dalla parte della moglie di Alex Belli, generando del risentimento in Soleil e, automaticamente in Katia. Entrambe le hanno dato della falsa e opportunista. Laha accusato il colpo, col tempo si è però staccata definitivamente da ...