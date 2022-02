Formula 1 - No al GP di Russia: "Impossibile con le circostanze attuali" (Di venerdì 25 febbraio 2022) Alla luce della guerra scatenata in Ucraina, la Formula 1 ha fatto sapere che "è Impossibile disputare il GP di Russia alle circostanze attuali". La decisione di non correre a Sochi è arrivata dopo una riunione straordinaria tenutasi ieri sera a Barcellona tra i rappresentanti dei team, della F.1 e della FIA. La nota ufficiale. Il comunicato diffuso afferma: "Il Mondiale di Formula 1 visita paesi di tutto il mondo con una visione positiva, per unire le persone e unire le nazioni. Stiamo osservando gli sviluppi in Ucraina con tristezza e speriamo in una soluzione rapida e pacifica alla situazione attuale. Giovedì sera, la Formula 1, la FIA e le squadre hanno discusso della posizione del nostro sport: sosteniamo sia Impossibile tenere il GP di ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 25 febbraio 2022) Alla luce della guerra scatenata in Ucraina, la1 ha fatto sapere che "èdisputare il GP dialle". La decisione di non correre a Sochi è arrivata dopo una riunione straordinaria tenutasi ieri sera a Barcellona tra i rappresentanti dei team, della F.1 e della FIA. La nota ufficiale. Il comunicato diffuso afferma: "Il Mondiale di1 visita paesi di tutto il mondo con una visione positiva, per unire le persone e unire le nazioni. Stiamo osservando gli sviluppi in Ucraina con tristezza e speriamo in una soluzione rapida e pacifica alla situazione attuale. Giovedì sera, la1, la FIA e le squadre hanno discusso della posizione del nostro sport: sosteniamo siatenere il GP di ...

