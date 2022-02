Advertising

sportli26181512 : Fiorentina, Castrovilli: 'Vlahovic segnava grazie al gioco della squadra. La 10 è una grade responsabilità': Quest’… - Fiorentinanews : #Castrovilli: “La #Fiorentina non era #Vlahovic, segnava anche grazie al nostro gioco. #Italiano diventerà un grand… - Goalist_it : ??| I FANTACONSIGLI #SassuoloFiorentina: da schierare i due tridenti, occhio anche a #Castrovilli e #Traore - ADRIAN23882 : RT @erosfutbolero: Gaetano Castrovilli de la Fiorentina - tigerchicken921 : RT @erosfutbolero: Gaetano Castrovilli de la Fiorentina -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Castrovilli

(4 - 3 - 3): Terracciano; Odriozola, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira,; Gonzalez, Piatek, Torino - Cagliari (domenica ore 12.30) TORINO (3 - 4 - 2 - 1)...Allenatore: Dionisi(4 - 3 - 3): Terracciano; Odriozola, Martínez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira,; N. González, Piatek, Sottil. Allenatore: Italiano Dove vederla ...REGGIO EMILIA - Nel Sassuolo torna Ferrari in difesa, anche perché Ayhan non è al meglio (ma siederà in panchina). Nela Fiorentina fuori Milenkovic, la coppia centrale di difesa sarà formata da Quarta ...Consigli Fantacalcio: come ogni settimana è il momento di analizzare quali giocatori schierare e quali evitare per ottenere il massimo dalla propria rosa.