Fantastici animali, ricerca svela: il cane può provare dolore per la morte di un altro cane (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos Salute) - Un cane può provare dolore per la morte di un altro cane che vive nella stessa famiglia. E' quanto emerso da uno studio dell'Università Statale di Milano, condotto con l'Università di Padova e pubblicato su 'Scientific Reports', rivista del gruppo Nature. Il gruppo coordinato da Federica Pirrone, ricercatrice di Etologia Veterinaria dell'ateneo milanese, ha intervistato oltre 400 persone a cui era morto un cane, mentre in casa ve n'era almeno un altro. L'86% ha osservato cambiamenti negativi nel comportamento del cane sopravvissuto dopo la morte dell'altro, ma solo quando i due cani ...

