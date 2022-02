Europa League 2021/2022, ottavi di finale: programma, date, orari, tv andata e ritorno (Di venerdì 25 febbraio 2022) Archiviati gli spareggi, spazio agli ottavi di finale di Europa League, con una sola italiana protagonista. L’Atalanta è l’unica a passare il turno, mentre Lazio e Napoli salutano la competizione dopo le sconfitte nel doppio confronto contro Porto e Barcellona. La partita degli ottavi di andata si giocherà il 10 marzo, mentre il ritorno è in programma il prossimo 17 marzo. La competizione, fino alla finale di Siviglia, potrà essere seguita in diretta su Sky e Dazn oltre che in streaming su Sky Go. Ma ogni settimana di gare TV8 selezionerà una sfida da trasmettere in chiaro. programma andata: 10 marzo ritorno: 17 marzo SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 25 febbraio 2022) Archiviati gli spareggi, spazio aglididi, con una sola italiana protagonista. L’Atalanta è l’unica a passare il turno, mentre Lazio e Napoli salutano la competizione dopo le sconfitte nel doppio confronto contro Porto e Barcellona. La partita deglidisi giocherà il 10 marzo, mentre ilè inil prossimo 17 marzo. La competizione, fino alladi Siviglia, potrà essere seguita in diretta su Sky e Dazn oltre che in streaming su Sky Go. Ma ogni settimana di gare TV8 selezionerà una sfida da trasmettere in chiaro.: 10 marzo: 17 marzo SportFace.

