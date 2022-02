E questo è solo uno degli innumerevoli casi delle cosiddette "profezie dei Simpson" (Di venerdì 25 febbraio 2022) Gli episodi dei Simpson spesso hanno “previsto” eventi mondiali che si sono poi realizzati nel “futuro”, in anni successivi alla messa in onda delle puntate. Era successo in moltissimi casi: dalla performance di Lady Gaga al Super Bowl (preannunciata otto anni prima) all’elezione di Donald Trump prevista nell’episodio Bart to the Future andato in onda nel 2000, le anticipazioni di Matt Groening spessissimo hanno anticipato la realtà. E pare essere successo di nuovo con la recente invasione della Russia in territorio ucraino. Leggi anche › Ucraina, Sean Penn a Kiev per girare un documentario sull’invasione russa La puntata dei Simpson in cui si parla dell’invasione russa. (Simpson) A ... Leggi su iodonna (Di venerdì 25 febbraio 2022) Gli episodi deispesso hanno “previsto” eventi mondiali che si sono poi realizzati nel “futuro”, in anni successivi alla messa in ondapuntate. Era successo in moltissimi: dalla performance di Lady Gaga al Super Bowl (preannunciata otto anni prima) all’elezione di Donald Trump prevista nell’episodio Bart to the Future andato in onda nel 2000, le anticipazioni di Matt Groening spessissimo hanno anticipato la realtà. E pare essere successo di nuovo con la recente invasione della Russia in territorio ucraino. Leggi anche › Ucraina, Sean Penn a Kiev per girare un documentario sull’invasione russa La puntata deiin cui si parla dell’invasione russa. () A ...

Advertising

ItaliaViva : La mia proposta è molto semplice: Nato e UE insieme dovrebbero indicare un inviato speciale che parli con una voce… - insopportabile : In questo momento posso solo dire grazie a tutti i giornalisti e inviati che ci stanno aiutando a capire cosa sta a… - RaphaelRaduzzi : Intervento della Lega: il fatto che milioni di italiani stiano perdendo il lavoro grazie al loro governo non è una… - radio_m2o : Dopo anni di utilizzo più o meno compulsivo dei social, tutti abbiamo imparato la grande lezione: la vita non di un… - zavditu : RT @poison0vs: scusate ma quando barù oggi l’ha chiamata “topolona” e le ha fatto i complimenti per l’outfit, ho pensato solo a questo: ??… -