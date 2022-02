Convocati Juve | Allegri chiama Miretti | Aké e Soulé

Advertising

... ma adesso Mourinho può finalmente riaverlo nella lista deiper la delicata trasferta ... Leggi anche - Empoli -, le probabili formazionitornei gratuiti di fantacalcioConsigli fantacalcio, i nomi per il reparto arretrato Per ... per lui che partito riserva aveva conquistato il posto da titolare con la maglia dellaprima ...Dopo i pareggi ottenuti tra Serie A e Champions, col Torino e in casa del Villarreal, la Juventus di Allegri cercherà i tre punti contro l'Empoli in campionato, in uno degli anticipi in programma doma ...Serie A, i convocati di Massimiliano Allegri per Empoli-Juventus: ecco i giocatori a disposizione del tecnico bianconero, assente Dybala.