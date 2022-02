Comitato UEFA | presa una decisione per i club ucraini e russi!

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Nella giornata di oggi laha ufficializzato il cambio di sede della finale di Champions League 2021/22 da San Pietroburgo a Parigi, ma non solo. Nello stesso comunicato infatti, il massimo organo calcistico europeo ha preso anche ladi far giocare in campo neutro tutte le gare di squadre russe e ucraine impegnate in Europa., Aleksander Ceferin, Getty ImagesDi seguito, il comunicato ufficiale della: “Nella riunione odierna, ilEsecutivoha anche deciso che ie le nazionali russe e ucraine che gareggiano nelle competizionidovranno giocare le partite casalinghe in sedi neutrali fino a nuovo avviso”.

