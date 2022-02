Calcio: Serie A, frena anche l'Inter, solo 0-0 con il Genoa (Di sabato 26 febbraio 2022) Roma, 25 feb. - (Adnkronos) - L'Inter non approfitta del pareggio del Milan e frena sullo 0-0 con il Genoa a Marassi. I nerazzurri con questo pari si portano a 55 punti a -2 dai rossoneri ma con una gara da recuperare, mentre la squadra di Blessin sale a 17 punti ma resta ancora lontana dalla salvezza. La squadra di Inzaghi parte bene con le occasioni di Perisic e Calhanoglu nei primi minuti ma al 7' Gudmundsson si divora il gol sbagliando la traiettoria del tiro. Al 14' risponde Dzeko di testa ma Sirigu è attento. In atre due occasioni, nel primo tempo, il bosniaco crea spazi per i compagni che non trovano mai la porta. Al 62' l'occasione più importante per l'Inter: sul corner di Calhanoglu colpisce di testa, sul primo palo, D'Ambrosio che centra la traversa. Forcing della squadra di Inzaghi che lascia spazi alle ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) Roma, 25 feb. - (Adnkronos) - L'non approfitta del pareggio del Milan esullo 0-0 con ila Marassi. I nerazzurri con questo pari si portano a 55 punti a -2 dai rossoneri ma con una gara da recuperare, mentre la squadra di Blessin sale a 17 punti ma resta ancora lontana dalla salvezza. La squadra di Inzaghi parte bene con le occasioni di Perisic e Calhanoglu nei primi minuti ma al 7' Gudmundsson si divora il gol sbagliando la traiettoria del tiro. Al 14' risponde Dzeko di testa ma Sirigu è attento. In atre due occasioni, nel primo tempo, il bosniaco crea spazi per i compagni che non trovano mai la porta. Al 62' l'occasione più importante per l': sul corner di Calhanoglu colpisce di testa, sul primo palo, D'Ambrosio che centra la traversa. Forcing della squadra di Inzaghi che lascia spazi alle ...

Advertising

Gazzetta_it : Napoli in allarme per Osimhen, si teme un altro stop - SkySport : MILAN-UDINESE 1-1 Risultato finale ? ? #Leao (29') ? #Udogie (66') ? ? - Gazzetta_it : #Juve, chi è Gravenberch, il primo nome per il centrocampo in estate - RSIsport : ?? Milan e Inter giocano a perdere punti in Serie A e non vanno oltre il pareggio rispettivamente con Udinese e Gen… - gilnar76 : Guerra Ucraina, messaggio dalla Serie A: «Il calcio reclama la pace» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… -