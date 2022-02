Assedio a Kiev. “Zelensky è nascosto”, Macron pronto a evacuarlo: in Ucraina è guerra (LIVE) (Di venerdì 25 febbraio 2022) Un giorno di combattimenti, almeno 137 vittime. O almeno è questo il bilancio dichiarato da parte Ucraina dopo l’offensiva lanciata dalla Russia ieri, giovedì 24 febbraio. Il discorso storico di Putin (leggi qui) ha aperto le ostilità. E l’appello disperato di Zelensky non è riuscito ad evitarlo (leggi qui). La Russia è scesa in campo con bombardamenti mirati sulle postazioni difensive e militari di Kiev. L’aeroporto a pochi passi dalla città è stato messo sotto Assedio. A Chernobyl si è combattuto a pochi passi dai magazzini di scorie nucleari: il controllo dell’ex centrale nucleare è ora nelle mani di Mosca. Il comandante russo ieri sera ha dichiarato “concluse” le operazioni del primo giorno. I separatisti del Donetsk e quelli di Leuhansk sono avanzati nel territorio della regione del Donbass. Poi, durante la notte, ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 25 febbraio 2022) Un giorno di combattimenti, almeno 137 vittime. O almeno è questo il bilancio dichiarato da partedopo l’offensiva lanciata dalla Russia ieri, giovedì 24 febbraio. Il discorso storico di Putin (leggi qui) ha aperto le ostilità. E l’appello disperato dinon è riuscito ad evitarlo (leggi qui). La Russia è scesa in campo con bombardamenti mirati sulle postazioni difensive e militari di. L’aeroporto a pochi passi dalla città è stato messo sotto. A Chernobyl si è combattuto a pochi passi dai magazzini di scorie nucleari: il controllo dell’ex centrale nucleare è ora nelle mani di Mosca. Il comandante russo ieri sera ha dichiarato “concluse” le operazioni del primo giorno. I separatisti del Donetsk e quelli di Leuhansk sono avanzati nel territorio della regione del Donbass. Poi, durante la notte, ...

