Almanacco del 25-02-2022 ore 07 | 30

(Di venerdì 25 febbraio 2022) al parco del giorno martedì 22 febbraio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda la cattedra di San Pietro Apostolo il nome Pietro Che viene dal latino Petrol Stratos volta dal greco petros con significato di pietra comune a entrambe le lingue Il proverbio dice genitori naviganti abbia sempre un occhio davanti sono una pioggia di George Washington Giulietta Masina giù Barrymore Noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nativi oggi se il Roger ovviamente Puntuale come sempre a portarci i nostri clienti come sempre Allora buon compleanno Sara salutiamo invece Elisa Concita Lina e anche Claudio buona giornataE allora cominciamo subito buona giornata anche da Anna è che ci augura veramente una bellissima giornata Enrica Abbiamo veramente il pensiero andiamo viaggiamo andiamo subito quel 22 febbraio ma del 1931 quando viene varata la Amerigo Vespucci Il Veliero della Marina ...

