Aereo abbattuto nei cieli di Kiev | video (Di venerdì 25 febbraio 2022) Un boato, un'esplosione sopra il cielo di Kiev illuminato nella notte a giorno. Ecco il video girato da un abitante della capitale ucraina che mostra l'abbattimento pare di un jet russo che sorvolava la città. C'è però chi parla di un missile da crociera colpito dalla contraerea ucraina e non di un Aereo militare. Leggi su panorama (Di venerdì 25 febbraio 2022) Un boato, un'esplosione sopra il cielo diilluminato nella notte a giorno. Ecco ilgirato da un abitante della capitale ucraina che mostra l'abbattimento pare di un jet russo che sorvolava la città. C'è però chi parla di un missile da crociera colpito dalla contraerea ucraina e non di unmilitare.

CellaiLuca : @Martinetus @dottorbarbieri E nessuno potrà mai intervenire perché ogni aereo non autorizzato dalla Russia verrebbe… - StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: Guerra Ucraina, missili su Kiev: abbattuto aereo Russia - attilascuola : RT @Cambiacasacca: Buongiorno, cosa abbiamo stamane? A parte un aereo russo abbattuto e spacciato per bomba sui palazzi del centro e il tgd… - Leggimiii : RT @Cambiacasacca: Buongiorno, cosa abbiamo stamane? A parte un aereo russo abbattuto e spacciato per bomba sui palazzi del centro e il tgd… - MianiAttilio : International Web Post MISSILI SU KIEV:ABBATTUTO AEREO RUSSO Un missile ha colpito l’aeroporto internazionale di Ri… -