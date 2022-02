Un servizio tv ha dato un’informazione errata sulla Regina Elisabetta e l’ivermectina (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il 22 febbraio 2022 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra un servizio del programma televisivo australiano A current affair. Nel servizio compare un uomo, presentato come dottor Mukesh Haikerwal, discutere di possibili trattamenti contro la Covid-19 in relazione alla recente notizia della positività al nuovo coronavirus della Regina Elisabetta II. Al minuto 0:19 del servizio della tv australiana compare una confezione di Stromectol, nome commerciale per indicare l’ivermectina, un farmaco antielmintico – che uccide o fa espellere vermi parassiti (specialmente intestinali) – che è stato propagandato fin dalla primavera 2020 come una potenziale cura contro la Covid-19. Le immagini sono accompagnate da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post ... Leggi su facta.news (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il 22 febbraio 2022 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra undel programma televisivo australiano A current affair. Nelcompare un uomo, presentato come dottor Mukesh Haikerwal, discutere di possibili trattamenti contro la Covid-19 in relazione alla recente notizia della positività al nuovo coronavirus dellaII. Al minuto 0:19 deldella tv australiana compare una confezione di Stromectol, nome commerciale per indicare, un farmaco antielmintico – che uccide o fa espellere vermi parassiti (specialmente intestinali) – che è stato propaganfin dalla primavera 2020 come una potenziale cura contro la Covid-19. Le immagini sono accompagnate da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post ...

Advertising

lorenzofares : Va dato atto al polacco di aver giocato benissimo. Poche sbavature, una solidità che aveva già mostrato in settiman… - Vasco88183886 : @redazioneiene @redazioneiene Dato che non vi fate problemi a levare servizi fatti bene come quello sul Libano, sme… - Audacio999 : @redazioneiene Dopo aver rimosso l’interessante servizio fatto pochi mesi fa su Btc in Libia (senza aver dato nessu… - multapaucis_ : @luigidimaio Che voto hai dato al menù e al servizio? #quattroristoranti - franc_nap : @PusJordan Il servizio parlava di babygang a Milano, non di Scampia. Non è questione di pregiudizi che siano al 99%… -