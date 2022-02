Ucraina, Ursula von der Leyen: 'Non lasceremo che Vladimir Putin distrugga la pace. Imporremo le sanzioni più dure di sempre' (Di giovedì 24 febbraio 2022) 'Non lasceremo che Vladimir Putin distrugga l'architettura di sicurezza che ha dato al l'Europa pace e stabilità per molti decenni. Non dovrebbe sottovalutare la forza delle democrazie'. Lo dice la ... Leggi su leggo (Di giovedì 24 febbraio 2022) 'Nonchel'architettura di sicurezza che ha dato al l'Europae stabilità per molti decenni. Non dovrebbe sottovalutare la forza delle democrazie'. Lo dice la ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Ursula von der Leyen: 'Congeliamo i beni russi e l'accesso delle banche al mercato Ue' #russia #guerra #ucraina… - ansaeuropa : 'In queste ore buie, i nostri pensieri sono con #Ucraina e le donne innocenti, uomini e bambini che affrontano ques… - desnodep : RT @Cla2011: Ursula von der Leyen: 'Il bersaglio di Putin non è solo il Donbass, non è solo l'Ucraina, ma tutta la stabilità in Europa.' #… - Cla2011 : Ursula von der Leyen: 'Il bersaglio di Putin non è solo il Donbass, non è solo l'Ucraina, ma tutta la stabilità in… - ZPeppem : RT @LaRagione_eu: 'Condanniamo l'aggressione militare senza precedenti della #Russia contro l'#Ucraina. Deve ritirare le sue forze armate e… -