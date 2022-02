Ucraina, stato di allerta nella base di Sigonella in Sicilia (Di giovedì 24 febbraio 2022) Catania – Al momento nulla è cambiato” a Sigonella dopo l’operazione militare avviata dalla Russia nel Donbass. Secondo quanto si è appreso, “prosegue la normale attività” in una struttura che “non è una base avanzata” nello scenario attuale. L’aeroporto è gestito dall’aeronautica militare italiana e ospita anche la Naval air station (Nas) Sigonella dell’aviazione della marina degli Stati Uniti ed è utilizzato anche per operazioni della Nato. Da giorni da Sigonella decollano droni Global Hawk anche per la sorveglianza dell’aria interessata dall’attuale crisi internazionale. Mangiare pesce fa bene alla salute del cuore: contro infarto e malattie cardiovascolari Impianto biogas a Pozzallo, Tar dice sì: ricorso respinto Blocco autotrasporto Ragusa: commenti ed iniziative di Nello Dipasquale e Nino Minardo La ... Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 24 febbraio 2022) Catania – Al momento nulla è cambiato” a Sigodopo l’operazione militare avviata dalla Russia nel Donbass. Secondo quanto si è appreso, “prosegue la normale attività” in una struttura che “non è unaavanzata” nello scenario attuale. L’aeroporto è gestito dall’aeronautica militare italiana e ospita anche la Naval air station (Nas) Sigodell’aviazione della marina degli Stati Uniti ed è utilizzato anche per operazioni della Nato. Da giorni da Sigodecollano droni Global Hawk anche per la sorveglianza dell’aria interessata dall’attuale crisi internazionale. Mangiare pesce fa bene alla salute del cuore: contro infarto e malattie cardiovascolari Impianto biogas a Pozzallo, Tar dice sì: ricorso respinto Blocco autotrasporto Ragusa: commenti ed iniziative di Nello Dipasquale e Nino Minardo La ...

