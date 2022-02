Ucraina: Serracchiani, 'comunicazioni immediate del Governo in Parlamento' (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "comunicazioni immediate" del Governo in Parlamento sugli sviluppi della crisi Ucraina. Le ha chieste la capogruppo del Pd alla Camera, Debora Serracchiani, in apertura di seduta. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "" delinsugli sviluppi della crisi. Le ha chieste la capogruppo del Pd alla Camera, Debora, in apertura di seduta.

