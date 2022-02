Ucraina: Delrio, 'in collegamento con colleghi ucraini, situazione drammatica' (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "A Montecitorio collegamento con i colleghi del parlamento ucraino per mostrare vicinanza in questo momento tragico. Le loro parole descrivono una situazione drammatica, di vera e propria guerra. Non c'è tempo da perdere per aiutare una comunità già provata. #StopWar #Ucraina". Così Graziano Delrio del Pd su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "A Montecitoriocon idel parlamento ucraino per mostrare vicinanza in questo momento tragico. Le loro parole descrivono una, di vera e propria guerra. Non c'è tempo da perdere per aiutare una comunità già provata. #StopWar #". Così Grazianodel Pd su twitter.

Advertising

TV7Benevento : Ucraina: Delrio, 'in collegamento con colleghi ucraini, situazione drammatica' - - graziano_delrio : A @Montecitorio collegamento con i colleghi del parlamento ucraino per mostrare vicinanza in questo momento tragico… - Marcovisita81 : @graziano_delrio E ancora un po' di sana verità. È l' Ucraina che ha attaccato le regioni appena riconosciute da… - Giusepp22210482 : @GianFreee @graziano_delrio Cioè stai dicendo che i paesi occidentali della Nato dovrebbero lasciare nel limbo l'ad… - Agenparl : Ucraina: Delrio (Pd), Attacco ingiustificato. Condanna senza ambiguità.) - -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Delrio Ucraina: Delrio (Pd), comunità internazionale si ritrovi unita nella condanna Roma, 24 feb 09:37 - Un attacco ingiustificato che colpisce soprattutto chi più indifeso. La comunità internazionale si ritrovi unita nella condanna e faccia...

"Giù le mani dall'Ucraina": toh, ora la sinistra riscopre i confini (degli altri) In Ucraina, però, è tutta un'altra storia. Basta leggere le dichiarazioni che in queste ore stanno ... Non si violano i confini di altri paesi ", gli ha fatto eco Graziano Delrio . Potremmo continuare, ...

Ucraina: Delrio, 'in collegamento con colleghi ucraini, situazione drammatica' Il Sannio Quotidiano Ucraina: Delrio, 'in collegamento con colleghi ucraini, situazione drammatica' Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "A Montecitorio collegamento con i colleghi del parlamento ucraino per mostrare vicinanza in questo momento tragico. Le loro parole descrivono una situazione drammatica, di ...

Roma, 24 feb 09:37 - Un attacco ingiustificato che colpisce soprattutto chi più indifeso. La comunità internazionale si ritrovi unita nella condanna e faccia...In, però, è tutta un'altra storia. Basta leggere le dichiarazioni che in queste ore stanno ... Non si violano i confini di altri paesi ", gli ha fatto eco Graziano. Potremmo continuare, ...Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "A Montecitorio collegamento con i colleghi del parlamento ucraino per mostrare vicinanza in questo momento tragico. Le loro parole descrivono una situazione drammatica, di ...