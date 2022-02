Traffico Roma del 24-02-2022 ore 08:30 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Luceverde Roma da Simone cercherà Buongiorno sulla tangenziale lunghe code a causa di un incidente tra Tiburtina e Salaria in direzione dello stadio ripercussioni arrivando dall’aeroporto dell’Urbe da via dei Prati Fiscali possibili disagi sul tratto Urbano della A24 incidenti e rallentamenti vicino alla Cassia sul viale Cortina d’Ampezzo e sulla Casilina zona Torre Gaia sulla via Ardeatina risolto l’incidente verso Roma ora all’altezza del raccordo abbiamo rallentamenti per lavori di pulizia della strada zona sud di Roma Intanto con la Traffico intenso sulla via del mare sulla Colombo all’altezza di Tor di Valle e dell’EUR nella trasporto pubblico ripresa la circolazione dei treni della linea B della metro tra Bologna e Ionio ma fermata di Bologna fino a poco fa ancora chiusa dettagli di queste di altre notizie nel ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 24 febbraio 2022) Luceverdeda Simone cercherà Buongiorno sulla tangenziale lunghe code a causa di un incidente tra Tiburtina e Salaria in direzione dello stadio ripercussioni arrivando dall’aeroporto dell’Urbe da via dei Prati Fiscali possibili disagi sul tratto Urbano della A24 incidenti e rallentamenti vicino alla Cassia sul viale Cortina d’Ampezzo e sulla Casilina zona Torre Gaia sulla via Ardeatina risolto l’incidente versoora all’altezza del raccordo abbiamo rallentamenti per lavori di pulizia della strada zona sud diIntanto con laintenso sulla via del mare sulla Colombo all’altezza di Tor di Valle e dell’EUR nella trasporto pubblico ripresa la circolazione dei treni della linea B della metro tra Bologna e Ionio ma fermata di Bologna fino a poco fa ancora chiusa dettagli di queste di altre notizie nel ...

Advertising

LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Via Salaria ?????? Code a tratti tra Motorizzazione Civile e Bivio Tangenziale Est > Tangenziale Est #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Via Flaminia ?????? Traffico intenso tra Via dei Due Ponti e Bivio Raccordo Anulare > Raccordo Anulare #Luceverde #Lazio - TGEUR24 : RT @LuceverdeRoma: ??? #Autostrade #incidente - A1 Roma-Napoli ? TRAFFICO BLOCCATO tra Frosinone e Ceprano >< ? CHIUSO ingresso Ceprano >… - LuceverdeRoma : ??? #Autostrade #incidente - A1 Roma-Napoli ? TRAFFICO BLOCCATO tra Frosinone e Ceprano >< ? CHIUSO ingresso Cepra… - CCISS_Ministero : A1 Roma-Napoli fine traffico rallentato causa incidente tra Svincolo Pontecorvo (Km 659) e A1 Svincolo Ceprano (Km… -