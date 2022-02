Roma | l’aggiornamento che Mourinho aspettava con ansia

Leggi su serieanews

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Arrivatoche il tecnico della, in vista della prossima sfida di campionato con lo Spezia. Dopo tre pareggi di fila in campionato punta a rialzarsi la. I giallorossi, attualmente, occupano l’ottavo posto a -6 dalla Juventus quarta: l’ultima vittoria è datata 23 gennaio e da quel momento in poi la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.