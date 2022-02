Roma, al lavoro nell’autolavaggio senza Green Pass: chiuse 2 attività (Di giovedì 24 febbraio 2022) Chi va al bar senza Green Pass, in barba a tutti i divieti e alle misure per arginare la diffusione del virus, chi invece va al lavoro senza certificazione, ormai indispensabile. E’ questo quello che è stato scoperto, nel corso dei quotidiani controlli dai Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca, che hanno chiuso per 5 giorni due autolavaggi, in primo in zona Finocchio, l’altro a Tor Bella Monaca. Leggi anche: Roma, aperitivi ‘no Green Pass’ a Centocelle: scattano le sanzioni Al lavoro nell’autolavaggio senza Green Pass I titolari dei due autolavaggi, un cittadino originario dell’Egitto e uno del Pakistan, avevano permesso ai loro dipendenti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 24 febbraio 2022) Chi va al bar, in barba a tutti i divieti e alle misure per arginare la diffusione del virus, chi invece va alcertificazione, ormai indispensabile. E’ questo quello che è stato scoperto, nel corso dei quotidiani controlli dai Carabinieri della StazioneTor Bella Monaca, che hanno chiuso per 5 giorni due autolavaggi, in primo in zona Finocchio, l’altro a Tor Bella Monaca. Leggi anche:, aperitivi ‘no’ a Centocelle: scattano le sanzioni AlI titolari dei due autolavaggi, un cittadino originario dell’Egitto e uno del Pakistan, avevano permesso ai loro dipendenti ...

