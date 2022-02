Pontecagnano Via Budetti, riaprire le indagini (Di giovedì 24 febbraio 2022) di Michelangelo Russo Abbiamo già parlato nei primi due articoli della richiesta di archiviazione fatta dal P.M. per la lottizzazione Spineta di Via Budetti. Circa 350 appartamenti autorizzati da un pateracchio amministrativo del Comune raro a vedersi. Per colmo, ci si è messo il Consulente del P.M. che ha detto che tutto era a posto, e che tutta la zona delle antiche fabbriche a bordo riva del fiume Picentino non rientrava nelle aree protette paesaggisticamente, e quindi non necessitava dell’autorizzazione della Sovrintendenza. Tant’è, aggiunge, che c’è il parere positivo della Sovrintendenza espresso il 28 agosto 2020, intervenuta dopo l’abbattimento della ciminiera già dalla primavera 2020 per dire che ogni permesso di costruire nella zona necessita del parere preventivo, e comunque giù le mani da 3000 metri di antichi capannoni. In due parole il Consulente del P.M. ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 24 febbraio 2022) di Michelangelo Russo Abbiamo già parlato nei primi due articoli della richiesta di archiviazione fatta dal P.M. per la lottizzazione Spineta di Via. Circa 350 appartamenti autorizzati da un pateracchio amministrativo del Comune raro a vedersi. Per colmo, ci si è messo il Consulente del P.M. che ha detto che tutto era a posto, e che tutta la zona delle antiche fabbriche a bordo riva del fiume Picentino non rientrava nelle aree protette paesaggisticamente, e quindi non necessitava dell’autorizzazione della Sovrintendenza. Tant’è, aggiunge, che c’è il parere positivo della Sovrintendenza espresso il 28 agosto 2020, intervenuta dopo l’abbattimento della ciminiera già dalla primavera 2020 per dire che ogni permesso di costruire nella zona necessita del parere preventivo, e comunque giù le mani da 3000 metri di antichi capannoni. In due parole il Consulente del P.M. ...

Ultime Notizie dalla rete : Pontecagnano Via Fuoco e fiamme in un garage a Pontecagnano, danni ad una moto e due scooter: si indaga Fuoco e fumo, stamattina, a Pontecagnano Faiano , in via Monsignor Grasso. Per cause da accertare, si è sviluppato un incendio in un garage, in un palazzo di sei piani.: danni alla moto, ai due scooter e ai vari materiali che ...

